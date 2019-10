Salvini: Raggi dimettiti, gabbiani e topi come mostri della preistoria

Roma – “Virginia fare il sindaco non e’ il tuo mestiere, sarai brava a fare altro ma fatti da parte perche’ Roma e i romani meritano di meglio, non la calamita’ naturale che, politicamente, ti sei dimostrata”. Cosi’ Matteo Salvini Tgcom24. “Roma ha il record per pedoni uccisi. Segnali sbiaditi- aggiunge- Roma e’ il biglietto da visita dell’Italia nel mondo. Se nelle tv e sui giornali “stranieri” si vede che a Roma girano topi e gabbiani che sembrano mostri preistorici, perdiamo posti di lavoro, turismo, business e quattrini”.