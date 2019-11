Salvini: Raggi e Zingaretti sono degli incapaci, oggi sarò a Civitavecchia

Roma – “Oggi pomeriggio saro’ a Civitavecchia” dove sono “indignati per l’incapacita’ del sindaco Raggi e del governatore Zingaretti”, che come risolvono il problema dei rifiuti nella Capitale? “Li mandano a Civitavecchia. Roma non puo’ essere “governata da due incapaci, Raggi e Zingaretti, che sommano la loro incapacita’” e trovano la soluzione “nel riempire di monnezza il resto del Lazio e il resto d’Italia”. Senza dimenticare che “i cittadini di Roma pagano una tassa dei rifiuti piu’ alta che nelle altre citta’ per avere un servizio zero”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta facebook.