Roma – “La Raggi mi ha chiesto aiuto per salvare Roma da degrado, turisti cafoni e incivili in genere. La circolare sulle zone rosse va in questa direzione, esattamente come alcuni strumenti nel decreto Sicurezza. Basta leggere le norme e applicarle, ma evidentemente la Raggi e’ distratta”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.