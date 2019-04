Salvini: Raggi stessa ha dichiarato Roma fuori controllo, non regalo altri soldi

Roma – Conferma il giudizio negativo sul sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi? “L’abbiamo sentita tutti la settimana scorsa. Ha detto: ‘La citta’ e’ fuori controllo e i cittadini quando aprono la finestra vedono cacca’”.

“Quindi per carita’ non devono pagare i romani l’incapacita’ della loro amministrazione, pero’ regalare altri soldi non sarebbe la cosa migliore da fare”. Cosi’ il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini, poco fa, al Giornale radio Rai (Radio1).