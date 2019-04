Salvini: Roma non necessita di aiuti ma di amministrazione concreta ed efficiente

Roma – “Tutta la Lega e’ al lavoro per aiutare concretamente i cittadini romani che non hanno bisogno di regali ma di una amministrazione cittadina concreta ed efficiente. Ci sono centinaia di Comuni italiani in difficolta’, da Nord a Sud, e da prima forza politica del Paese e’ nostro dovere aiutarli ed ascoltarli tutti”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini.