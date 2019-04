Salvini: romani vedono città pulita e funzionale? non è polemica contro sindaca

Roma – “Ai romani come ministro sono tenuto a garantire piu’ poliziotti, ne sono arrivati 136, piu’ soldi con 10 milioni per le periferie, sgomberi e tutto il possibile per la sicurezza. Non e’ polemica nei confronti della sindaca Raggi, ma vedono una citta’ pulita e ordinata che funziona? Roma non lo merita”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a Radio Anch’io su Radio Rai1.