Salvini: dopo settimane di polemiche manovra è addirittura migliorata

Firenze – “Dopo settimane di polemiche, tira e molla, la manovra e’ persino migliorata. Ascoltando imprenditori, artigiani, associazioni, abbiamo inserito alcuni provvedimenti di riduzione fiscale sull’Inail, sull’Imu sui capannoni, sulla pace fiscale, che all’inizio non c’erano. Da un certo punto di vista Bruxelles ci ha permesso anche di migliorarla”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Lady Radio.

“Molto semplicemente- spiega il leader della Lega- i soldi, parecchi miliardi che avevamo messo all’inizio a bilancio per la legge Fornero e per il reddito di cittadinanza, stando ai tecnici erano anche troppi rispetto al previsto. Quindi, meglio essere prudenti all’inizio che alla fine”. Quota cento e reddito sono salve? “Si’ e ci mancherebbe altro. Era il nostro impegno per cominciare dalle parole ai fatti, non per finire”, aggiunge.