Salvini: siamo un grande paese, al lavoro per Italia e italiani

Roma – “Al lavoro. Per l’Italia e per gli Italiani. GRAZIE. Di cuore”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini.

SALVINI: GRANDE EMOZIONE E RESPONABILITÀ

“L’emozione e’ grande, la soddisfazione e’ grande, la responsabilita’ e’ grande. Tra stanotte e stamattina ho ricevuto messaggi e telefonate. Dai vertici del mondo dell’impresa, dell’industria, del commercio, dell’arte, della cultura e dello sport”. E mi dicono “adesso tocca a voi. Ci siamo”. Lo dice Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.

SALVINI: PROVIAMO A SALVARE LA UE TORNANDO ALLE RADICI

“Proviamo a salvare questa Europa, riportandola alle sue radici e al suo sogno originario”. Lo dice Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano dopo il voto.

“Nove milioni di italiani ci hanno dato il mandato per ridiscutere le politiche europe. Gli italiani mi hanno dato mandato per ridiscutere i parametri vecchi e superati”. Lo dice Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano, parlando dell’arrivo “di una lettera della Commissione europa sull’economia del nostro Paese”.

SALVINI: SIAMO GRANDE PAESE, DATO LEZIONE PARTECIPAZIONE E ORGOGLIO

“Siamo un grande paese, abbiamo dato una bella lezione di partecipazione e di orgoglio ad altri Paesi e saremo protagonisti nei prossimi anni nel parlamento Ue”. Lo dice Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.