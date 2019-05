ROMA. SOLIDARIETA’ DI SALVINI A RAGGI: NON DAREMO TREGUA AI CLAN

Roma – “Solidarieta’ a Virginia Raggi, minacciata da delinquenti che meritano galera e tolleranza zero. Essere sgraditi ai Casamonica e’ una medaglia: il mio impegno, da ministro dell’Interno, e’ quello di non dare tregua ai clan”. Lo dice Matteo Salvini, commentando le minacce subi’te dal sindaco di Roma.