Salvini: Toscana non può essere ultima ad avere centro rimpatri clandestini

Firenze – “Gli italiani mi hanno chiesto di fermare gli sbarchi ma anche di espellere chi non ha diritto di stare in Italia, quindi ogni regione deve fare la sua parte. La Toscana non puo’ e non deve essere l’ultima ad avere un centro rimpatri per clandestini”. Lo afferma su Facebook il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Non lo chiede Salvini- aggiunge il vicepresidente del Consiglio-, ma milioni di toscani”.