Salvini: tutte le città devono avere stadio nuovo, non solo Milano

Firenze – “Serve un nuovo stadio, non solo a Milano ma in tutte le citta’ italiane. Lo dico da ministro dell’Interno”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e titolare del Viminale, Matteo Salvini, parlando a LadyRadio della situazione degli stadi di calcio nel capoluogo lombardo e in Italia.

“Sono un romanticone, ma a Milano serve un nuovo stadio, se poi San Siro resta su come un museo, un centro concerti o meno va bene- aggiunge-, pero’ da ministro sono stufo di impegnare ogni santa domenica migliaia e migliaia di donne e uomini in divisa per controllare quello che accade fuori, dentro gli stadi con impianti vecchi, senza telecamere, senza uscite e accessi di sicurezza”.

Il ministro in proposito fa un annuncio: “Stiamo lavorando a una legge che renda piu’ veloce, semplice e meno costoso fare impianti sportivi nuovi perche’ le famiglie hanno diritto ad andarsi a vedere una partita in tranquillita’”.