Roma – “Vediamo che cosa succede. Mi sembra che gli italiani hanno votato in maniera chiara, che i piemontesi hanno votato in maniera strachiara. Anche Conte si e’ reso conto e mi sembrerebbe assurdo lasciare i lavori a meta’”. Cosi’ risponde Matteo Salvini, nel corso di un’intervista a Radio 24, a una domanda sulle possibili conseguenze del voto di domani in Senato sulla Tav.