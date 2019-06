Sammarco: 8 mesi per riaprire fermata metro e Raggi ha coraggio di esultare

Roma – “A Roma ci vogliono otto mesi per riparare due scale mobili della metropolitana e riaprire una fermata. E la sindaca esulta pure! Tutto questo da’ la misura dello stato in cui versa la Capitale. Tra rifiuti che ‘campeggiano’ in mezzo alla strada, mezzi pubblici che non passano e aziende che falliscono siamo a un degrado mai visto. Raggi lasci perdere”. Cosi’ in un comunicato Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di Fi Lazio.