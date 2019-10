San Camillo, Carol Maritato e Dg D’Alba fanno sorpresa a bimbi chirurgia pediatrica

Roma – “Sorprese, sorrisi, gioia e solidarietà per i piccoli pazienti dell’ospedale San Camillo- Forlanini di Roma. Nella giornata di giovedì 31 ottobre, infatti, a partire dalle ore 12.30 è prevista una iniziativa benefica a favore dei bambini del reparto di Chirurgia pediatrica del noto ospedale capitolino, ai quali la cantautrice e speaker radiofonica, Carol Maritato – in collaborazione con la direzione generale del San Camillo-Forlanini, guidata da Fabrizio D’Alba – darà in dono alcuni apparecchi televisivi che saranno installati all’interno del reparto ospedaliero: “Così facendo – sottolinea emozionata Carol Maritato – vogliamo regalare alcuni momenti di serenità e tranquillità ai ragazzi e ai piccoli ricoverati della chirurgia pediatrica del San Camillo. Ci tengo a ringraziare in maniera particolare il direttore generale Fabrizio d’Alba, sempre disponibile e profondamente sensibile a questo genere di iniziative, e tutto il corpo infermieristico della chirurgia pediatrica, che ha collaborato fattivamente alla realizzazione del progetto. Domani, dunque, sarà un grande momento di solidarietà sociale”.

Sulla falsariga il direttore generale, Fabrizio d’Alba: “La disponibilita, l’affetto e la cura con la quale Carol Maritato – artista di ottimo livello ma sopratutto “amica dell’Ospedale San Camillo” – approccia la nostra struttura mi riempiono di gioia e inducono a rendere questa nostra collaborazione sempre più forte e consolidata. Questo sopratutto per il bene dei nostri pazienti piu piccoli che troveranno in Carol un’alleata unica e preziosa”, conclude d’Alba.