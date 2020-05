San Camillo: domani ripartono attività ambulatoriali

Roma – “Da domani al San Camillo riavviamo anche le attivita’ ambulatoriali per quelle classi di priorita’ non urgenti. Pertanto da domani saranno ricontattati i pazienti che precedentemente si erano prenotati in base a un ordine che non e’ solo un ordine di data di prenotazione, ma e’ anche un ordine di valutazione di fragilita’ che ha fatto la Regione Lazio. Queste persone da domani ricominceranno ad accedere alla struttura previo nostro contatto telefonico”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il direttore generale dell’ospedale San Camillo di Roma, Fabrizio d’Alba.

“Sempre al fine di garantire il rispetto dei protocolli di distanziamento- ha aggiunto d’Alba- i pazienti saranno invitati a venire in ambulatorio negli orari che in base alla disciplina saranno previsti per l’apertura. Si va verso una normalita’ che non vuol dire tornare a lavorare come prima, ma vuol dire ricominciare a prendere in carico quei bisogni ordinari di salute che in fase di emergenza Covid per forza di cose erano stati messi in secondo piano e che oggi rientrano al centro della nostra agenda di lavoro”.