San Camillo, sopralluogo D’Amato: situazione impegnativa ma non critica

Roma – Sopralluogo dell’assessore della Regione Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato, al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma. “Mi sono recato personalmente a verificare l’attuale situazione presso il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Camillo- ha detto D’Amato al termine della visita- e a parlare con i professionisti che sono tra i migliori in Italia nella gestione delle patologie tempo dipendenti.”

“Al momento della visita in pronto soccorso erano presenti 12 pazienti in attesa, i pazienti in trattamento erano 30 di cui 10 in codice rosso e in attesa di ricovero 65 pazienti per un totale di 115 pazienti. Le ambulanze bloccate erano zero”.

Quindi, ha precisato l’assessore, “ho trovato una situazione impegnativa, ma sicuramente non critica tale da pregiudicare l’assistenza e soprattutto i professionisti sono motivati a lavorare per migliorare le performance e continuare a salvare la vita alle persone.”

“Va migliorata l’area di attesa dei parenti, così come anche il percorso della comunicazione e informazione e su questo ho chiesto un impegno al Direttore generale Narciso Mostarda. E’ stato comunque disposto un audit a cura della direzione regionale. Domani- ha concluso- è prevista la firma del protocollo con Cittadinanzattiva e Simeu”. (Agenzia Dire)