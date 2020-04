San Filippo Neri, per operatori sanitari arriva #DonaUnaCorsaTaxi

Roma – Una raccolta fondi promossa da Associazione Cuore Digitale dedicata esclusivamente ai medici e agli operatori sanitari impegnati negli ospedali Covid di Roma. La campagna #DonaUnaCorsaTaxi ha raggiunto anche l’ospedale San Filippo Neri, che sabato 28 marzo ha aperto una intera palazzina destinata a Covid Center. La donazione ha lo scopo di agevolare gratuitamente gli sposamenti in taxi del personale sanitario, accompagnandoli a casa per poi tornare al lavoro in piena sicurezza. Per farlo Cuore Digitale ha stretto un accordo con la cooperativa Pronto Taxi 6645 che si e’ resa subito disponibile. “Ringrazio davvero- ha commentato il Direttore Generale della Asl Roma 1 Angelo Tanese- per questo gesto di solidarieta’, le 30 corse gratuite agevoleranno sicuramente il personale dell’ospedale, che in questi giorni sta lavorando senza sosta per supportare la rete regionale”. Cosi’ in un comunicato la Asl Rm 1.