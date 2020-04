San Filippo Neri, uova di Pasqua per personale

Roma – La Ferrero, industria dolciaria di Alba, ha fatto consegnare decine di uova di Pasqua Kinder agli operatori sanitari del San Filippo Neri impegnati nella gestione dell’emergenza Covid19, come segno di ringraziamento e vicinanza per l’impegno profuso durante la pandemia. “Fronteggiare l’emergenza quotidianamente puo’ far perdere la cognizione del tempo e mettere in secondo piano anche le tradizioni piu’ care. Ringrazio quindi la Ferrero per una donazione davvero gradita, perche’ ha permesso di portare un simbolo di ‘normalita” agli operatori sanitari in prima linea, per celebrare la Pasqua anche in reparto”, dichiara Angelo Tanese, Direttore Generale della Asl Roma 1.