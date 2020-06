San Raffaele Pisana, Asl Rm 3: previsti 1.800 tamponi e test sierologici

Roma – “A partire da oggi, in relazione al cluster riscontrato presso l’ Irccs San Raffaele Pisana, la Asl Roma 3 ha predisposto due ‘drive through’ (postazioni dove si effettuano i tamponi e test sierologici), ubicati rispettivamente al Forlanini e a Casal Bernocchi. Presso tali Presidi sono stati invitati i familiari e i congiunti dei pazienti gia’ ricoverati nell’Istituto nel periodo 18 maggio – 3 giugno. Si prevede l’effettuazione di circa 1.800 test. Questa mattina si e’ verificato, pero’, un super afflusso presso l’Ospedale Forlanini. Per evitare questa situazione la ASL sta organizzando gli inviti scaglionati e personalizzati ai cittadini interessati tramite SMS o per telefono. La Direzione strategica Asl Roma 3 ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione che vorra’ dare agli operatori sanitari che stanno lavorando per tutelare la salute pubblica”. Cosi’ in una nota la Direzione strategica della Asl Roma 3.