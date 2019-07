San Vito Romano, Pd Provincia: atto vile che preoccupa

Roma – “Dopo il gravissimo atto di intimidazione personale, ho chiamato al telefono le consigliere comunali di San Vito Romano, Bruna Colaneri ed Elena De Paolis, due donne per bene. Non e’ purtroppo la prima minaccia che subiscono, ma e’ certamente la piu’ grave”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani, in merito alle bottiglie di acido rinvenute vicino alle autovetture delle due consigliere accompagnate da lettere anonime di minacce e richieste di dimissioni. “A Bruna ed Elena- aggiunge- vanno il nostro appoggio e la nostra solidarieta’. Auspichiamo che gli inquirenti facciano piena luce sulla vicenda e che assicurino alla giustizia i responsabili di questo vile atto di delinquenza. Noi terremo la soglia dell’attenzione alta perche’ e’ evidente che il clima che si respira in una piccola comunita’ come quella di San Vito e’ maleodorante e desta non poche preoccupazioni”