“Nella giornata di oggi, insieme al sindacato NurSind, abbiamo fatto visita al padiglione Maroncelli dell’Ospedale San Camillo di Roma dove, al piano terra, si stanno svolgendo dei lavori di manutenzione e ristrutturazione senza aver però prima coinvolto il personale sanitario e senza aver spostato i pazienti in altri reparti.

Interrogherò immediatamente il presidente Zingaretti e l’Assessore D’Amato perché la situazione che ci siamo trovanti davanti è quella di un vero e proprio cantiere, senza un cronoprogramma preciso, che sta portando numerosi disagi dovuti alle conseguenti polveri residuali e rumori di trapano, per non parlare della confusione che si sta creando tra operai, pazienti e operatori sanitari all’interno della struttura.

Nonostante i lavori siano finalizzati a migliorare il flusso al pronto soccorso e sopperire alla mancanza di posti letto, non possiamo accettare il proseguimento senza prima mettere in una situazione di comfort e sicurezza sia i pazienti che gli operatori, così come dovrebbe avvenire in questi casi in ogni Ospedale.” Così il consigliere Lega Regione Lazio Laura Corrotti a margine del blitz all’Ospedale San Camillo di Roma