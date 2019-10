Sanità nel Lazio. Regimenti (Lega): “Fallimentare la gestione di Zingaretti”

Sanità nel Lazio. Regimenti (Lega): “Fallimentare la gestione della sanità da parte di Zingaretti. Il mio impegno è favorire l’accesso ai fondi strutturali”

“Nella duplice veste di medico legale e eurodeputata, ho particolarmente a cuore la sanità pubblica che considero una vera e propria missione. Il mio impegno è quello di consentire alle strutture pubbliche e private italiane di attingere ai fondi strutturali, in particolare il ‘fondo sanitario plus’, per consentire ai pazienti di avere la migliore organizzazione e assistenza possibile soprattutto in caso di malattie gravi, restando al passo con i Paesi civili europei.”

Lo ha dichiarato Luisa Regimenti, eurodeputata della Lega, a margine dell’incontro ‘La sanità è un diritto. Dove sei Europa?’, da lei promosso a Roma, presso la sede del Parlamento Europeo. “La gestione della sanità nel Lazio da parte di Zingaretti si è rivelata fallimentare. I grandi sprechi, la disorganizzazione e le liste di attesa interminabili sono un fenomeno preoccupante, è necessario un cambio di passo.”

Hanno preso parte all’evento l’eurodeputata della Lega Anna Bonfrisco, Fabrizio Santori, dirigente della Lega nel Lazio, i Consiglieri regionali Laura Corrotti e Angelo Tripodi, i senatori Gianfranco Rufa, membro della VIII Commissione Lavori pubblici e William De Vecchis, membro della XI Commissione Previdenza sociale, la deputata Francesca Gerardi, VI Commissione Finanze.