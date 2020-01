Sapienza, al via Master in II livello in diritto minore

Roma – Sara’ attivato alla Sapienza Universita’ di Roma nell’Anno accademico 2019/2020 il Master di II livello in Diritto del minore (Interfacolta’ con Giurisprudenza e Medicina e Psicologia), di durata annuale e di 60 CFU. Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a promuovere una preparazione specifica per coloro che intendano conseguire una formazione professionale a sostegno dei minori in situazioni di disagio in ambito sociale e familiare attraverso l’acquisizione di strumenti principalmente giuridici psicologici sociali e sociologici.

Per conoscere i dettagli del corso, consulta il link https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2020/diritto-d el-minore-interfacolta-con-giurisprudenza-e-medicina-e: nell’Ordinamento troverai gli obiettivi, i requisiti di accesso, la prova di selezione, il corpo docente, il piano delle attivita’ didattiche e tanto altro; nel documento Come iscriversi troverai tutte le istruzioni utili: come presentare domanda di ammissione e entro quando effettuare il pagamento della quota dovuta. C’e’ tempo fino al 15 gennaio 2020 per le iscrizioni.