Sapienza, ex Ministro Diliberto eletto Preside Facoltà Giurisprudenza

Roma – Con 63 voti contro 45, – rende noto il quotidiano online Spraynews.it – Oliviero Diliberto è stato eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma. Il suo concorrente, il Prof. Cesare Pinelli, docente di diritto costituzionale, è stato il primo a congratularsi con il vincitore. Oliviero Diliberto, già Ministro della Giustizia, ha così coerentemente ribadito il suo totale abbandono della vita politica per l’Università, alla quale sta dedicando esclusivamente la sua vita. È l’unico che è preside universitario sia in Italia che in Cina