Roma – Un’alleanza tra sei universita’ del Sudafrica e sei dell’Italia, al lavoro su progetti di ricerca comuni: e’ l’impegno emerso da incontri avuti a Roma dal ministro dell’Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia Bonginkosi Nzimande, intervistato dall’agenzia ‘Dire’ a margine di una riunione al Rettorato della Sapienza.

La visita del dirigente ha seguito di poche settimane quella del suo omologo italiano, Lorenzo Fioramonti, professore sia in Italia che all’Universita’ di Pretoria, intervenuto a un incontro organizzato dal Forum Ambrosetti in Sudafrica a fine ottobre.

La premessa, nell’intervista, e’ che l’istruzione superiore e’ un pilastro della cooperazione bilaterale. “Oggi ci sono circa 57 accordi tra le universita’ italiane e sudafricane ma anche potenzialita’ non ancora sfruttate” sottolinea Nzimande. “Anche se l’Italia e’ gia’ parte di Square Kilometer Array, uno dei nostri progetti di ricerca piu’ importanti, una rete di radiotelescopi che generera’ un’enorme quantita’ di dati per capire noi stessi, il pianeta e l’universo, la nostra relazione puo’ approfondirsi”.

Prospettiva, questa, al centro degli incontri romani tra il ministro, il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, i docenti e i rappresentanti delle imprese intervenuti oggi alla tavola rotonda nell’Aula del Senato del Rettorato. “Alcune universita’ si sono impegnate a garantire borse per gli studenti stranieri, in particolare africani, perche’ vengano a studiare in Italia” sottolinea Nzimande. “E’ pero’ molto importante la presenza delle imprese, soprattutto per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione, aree che continueremo a monitorare grazie al lavoro della nostra ambasciata a Roma e con inviti a visitare il Sudafrica per esplorare nuove opportunita’”.

Possibilita’ che il prossimo anno potrebbero ricevere un impulso ulteriore, perche’ Pretoria assumera’ la presidenza di turno dell’Unione Africana. Secondo Nzimande, “una delle priorita’ sara’ rafforzare l’istruzione nel continente, nella consapevolezza che dalla cooperazione con le universita’ europee puo’ venire un grande aiuto”. Di questa relazione si sarebbe discusso a Roma in incontri con rettori di un network di atenei esteso dalla Spagna alla Svezia, uniti nel manifestare il desiderio di “fare rete con le universita’ africane e sudafricane in particolare”.

L’impegno riguarderebbe anche le sfide dell’era digitale. “Il presidente Cyril Ramaphosa ha istituito e ora guida una commissione sulla Quarta rivoluzione industriale” ricorda Nzimande. “L’obiettivo e’ vedere come il Sudafrica potra’ beneficiare dalle nuove tecnologie ma anche come l’Africa potra’ contribuire al loro sviluppo per modernizzare l’economia”.