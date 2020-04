Sartore: 2.9 miliardi già pagati da gennaio, 2.2 alla sanità

Roma – “In questi primi tre mesi abbiamo pagato 2,9 miliardi. Di questi 2,2 miliardi sono stati spesi per la sanita’, cioe’ soldi arrivati al territorio, alle Asl e a tutti ospedali, e 700 milioni a tutti gli altri enti: mi riferisco agli locali che hanno grande bisogno di liquidita’. Quindi sia a Roma che a tutti gli altri comuni abbiamo assegnato risorse materialmente gia’ erogate per 346 milioni”. Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, nel corso di una conferenza stampa. “Paghiamo le fatture a 7 giorni. Appena vengono liquidate da ogni singola direzione noi paghiamo, anche in meno di 7 giorni. Non abbiamo nulla da pagare fino al 31 marzo di questo anno. Non dormiamo sonni tranquilli ma facciamo tutto il possibile”, ha aggiunto Sartore.