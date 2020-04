Sartore: fondo Covid, possibili oltre 200 mln

Roma – “Allo stato sono stati resi disponibili 107 milioni che derivano dalla sospensione della rata del mutuo per l’anno corrente da parte del Ministero dell’Economia. Abbiamo poi contattato la Cassa depositi e prestiti che pero’ non ha ancora emesso la circolare per le Regioni. Avremo la sospensione delle rate del mutuo in conte capitale nei confronti della stessa Cassa, che ammonteranno a piu’ di altri 100 milioni. Un altro tesoretto per l’emergenza lo possiamo trovare li'”. Cosi’ l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, nel corso della seconda parte della riunione della commissione della Pisana dedicata alla riprogrammazione di risorse non impegnate da destinare all’emergenza Covid19.

“Altre somme- ha continuato Sartore- potrebbero arrivare se saranno sospese le rate dei mutui che abbiamo con gli enti locali come sospensione degli interessi. Dobbiamo capire bene ed e’ inutile che dica se saranno 30 in piu’ o in meno. E poi sull’avanzo di amministrazione nel decreto in conversione c’e’ la possibilita’ di utilizzare una quote di avanzi vincolati. Verificheremo se c’e’ qualche avanzo di questo tipo. C’e’ anche la possibilita’ di utilizzare la sospensione della rata con cui riduciamo il disavanzo corrente. Questo ci da’ altro spazio di manovra”. “Non dobbiamo fare gara a chi trova piu’ fondi- ha concluso Sartore- ma procrastinare alcuni interventi, che tra l’altro non si potrebbero nemmeno fare, per fronteggiare la situazione. Dobbiamo comunque puntare ad arrivare alla cifra della manovra d’aula, vedremo se ci riusciremo”.