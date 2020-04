Sartore: Provenzano ha rassicurato Regioni su fondi Ue

Roma – “Ieri, insieme al vicepresidente Leodori, abbiamo partecipato a un incontro in teleconferenza con tutti i presidenti delle regioni e il ministro Provenzano, che ha chiarito la sua posizione” rispetto all’impiego da parte del Governo per l’emergenza del 20% dei fondi Ue non utilizzati dalle Regioni. Lo ha detto l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, nel corso di una conferenza stampa.

Provenzano ha chiarito che “questo contributo, nel caso in cui si stipulasse un accordo, che dovra’ esserci tra la Conferenza delle Regioni e lo Stato, sull’ipotesi che sta redigendo e che sottoporra’, non produrra’ alcun danno per le Regioni perche’ questa quota del 20% dovrebbe essere spesa nell’ambito del territorio di riferimento per misure di tipo orizzontale previste per tutto il territorio nazionale. Di fronte a questo chiarimento mi sembra si sia smorzata la contrarieta’ dei presidenti. La cosa importante e’ che le risorse, seppur in un menu’ definito a livello nazionale insieme alle Regioni, dovranno ricadere sul territorio della Regione che ha messo a disposizione i soldi per interventi per tutti- ha concluso Sartore- Un po’ siamo stati rassicurati”.