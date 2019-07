Saviano: bimbo Primavalle salva libri e non giochi

Roma – “Lui e’ uno dei bambini sfollati a Primavalle. Come si fa sempre quando si deve abbandonare una casa all’improvviso e in tutta fretta, ha pensato a mettere in salvo le cose piu’ care, piu’ preziose: non giochi, non vestiti, ma libri. In cima alla pila di libri c’e’ una busta bianca, forse la pagella, un documento importante che non si deve rovinare”. Lo scrive su facebook Roberto Saviano.

“Questo bimbo- aggiunge- si sta preoccupando del suo futuro molto piu’ delle istituzioni che dovrebbero farlo per lui e nonostante la spietatezza di chi usa un evento drammatico per fare propaganda”.