Savino: M5S e PD non sono in grado di risolvere emergenza rifiuti

Roma – “Il M5S che amministra Roma e il Pd che amministra la Regione Lazio si scambiano accuse reciproche su chi e’ piu’ incapace dell’altro a risolvere l’emergenza rifiuti nella capitale. Il Governo Berlusconi impiego’ appena 58 giorni per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli che era molto più drammatica di quella di Roma oggi e si protraeva da molto piu’ tempo. C’e’ chi e’ capace di governare e risolvere i problemi dei cittadini, come Silvio Berlusconi, e chi invece e’ capace solo di fare polemiche e scaricare sugli altri le proprie responsabilita’, come M5S e Pd. Gli elettori hanno spesso la memoria corta ma credo che questa volta la puzza della spazzatura in strada a Roma se la ricorderanno per anni”. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Elvira Savino.