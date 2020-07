Sciopero Cotri, Usb: adesione a 80%, arrivano mascherine

Roma – “Adesione dell’80% allo sciopero di 4 ore indetto da Usb nella societa’ Cotri, dove da tempo si lamentano una serie di problematiche di gestione del servizio che ricadono sui lavoratori in maniera unilaterale. Proprio grazie alla lotta e alle iniziative di sciopero e’ stata ottenuto la prima vittoria. L’azienda e’ stata costretta a riconoscere le sue inadempienze, a partire dalla mancata fornitura delle mascherine di protezione ai dipendenti, provvedendo proprio questa mattina a informare i lavoratori di una prima fornitura individuale di 18 mascherine. Un primo risultato che non si sarebbe raggiunto senza la determinazione dei lavoratori e di Usb. Ora restano ancora in piedi altre problematiche, come le sanificazioni e le igienizzazioni delle vetture, la sospensione dei riposoni, la mancanza di programmazione del servizio eccetera. Che se non troveranno rapida risoluzione ci porteranno dritti verso il prossimo sciopero di 24 ore”. Cosi’ in un comunicato Usb Lavoro Privato-Trasporti di Roma e Lazio.