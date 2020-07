Scuola. Comune di Roma: fino al 31 luglio consegna ISEE per rette nidi

Roma Capitale ha informato con una nota che “e’ stata prorogata la scadenza per la presentazione dell’attestazione Isee, necessaria per completare le iscrizioni, per le riconferme dei bambini gia’ iscritti ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per l’anno 2020-2021.

La data per completare l’iscrizione con la consegna dell’Isee e’ il prossimo 31 luglio 2020”. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale di Roma Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di servizio.page?contentId=IDS607840, comprese le norme sugli obblighi vaccinali.