Scuola, futuro ed educazione internazionale

Roma – Lo scambio internazionale come esperienza di crescita ma anche come plus per una carriera lavorativa futura.

Trascorrere un trimestre, un semestre o un intero anno in una High School all’estero è un’esperienza che sempre più ragazzi italiani scelgono di vivere. Si stima che in Italia siano oltre 10.000 ogni anno i ragazzi che scelgono lo scambio internazionale al quarto anno delle superiori. Con circa 1500 partenze all’anno il Lazio è la terza regione in Italia dopo Lombardia e Piemonte.

Ma quale paese e quale scuola scegliere? Su quale lingua puntare?

Sono domande importanti per rispondere alle quali YouAbroad, leader italiano del settore e da oltre 10 anni punto di riferimento per tanti ragazzi che optano per questa possibilità, ha organizzato una manifestazione di respiro internazionale volta a far conoscere, a tutti gli studenti delle scuole superiori e alla loro famiglie, il valore della formazione internazionale in ambito culturale, scientifico, formativo e professionale. L’incontro si chiama “Nuovi Orizzonti dell’Educazione Internazionale” e le date da segnare in agenda sono 19 ottobre per Milano e 20 ottobre per Roma.

15 High School internazionali, dal Canada agli Usa, Dall’Australia all’Irlanda, dall’Inghilterra al Brasile saranno ospiti dell’evento per raccontare i propri programmi scolastici.

L’educazione internazionale è sempre di più un elemento fondamentale per la creazione e lo sviluppo di un percorso accademico e professionale di successo. Per questo durante l’evento è previsto una Panel Discussion che coinvolgerà professionisti di vari settori, referenti dei principali Atenei italiani e alcuni alunni YouAbroad, studenti che vissuto un’esperienza all’estero per poi intraprendere carriere lavorative di successo.

Qualche anticipazione? Dati YouAbroad alla mano, i vantaggi all’High School Program, programma riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana sono reali e stimabili:

• l’87% degli studenti che ha svolto un periodo di studi all’estero ha ottenuto un voto di maturità tra 85 e 100,

• il 92% di essi prosegue gli studi con un percorso universitario,

• il 78% ritiene che l’esperienza sia stata determinante per l’ingresso nel mondo professionale,

• l’83% si ritiene soddisfatto della carriera lavorativa intrapresa, grazie alle soft skills sviluppate durante il periodo all’estero, in primis la capacità di problem solving, di innovazione e di capacità di dialogare con culture differenti.