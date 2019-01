Scuola. Leobruni (PD): il Comune continua a risparmiare su infanzia ed educatrici

“Rimaniamo basiti dalla nota del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane che con una lettera a tutti i Municipi, assegna un Budget per le chiamate delle supplenti negli asili nido e nelle scuole del Comune di Roma”, lo dichiara in una nota Annarita Leobruni responsabile Scuola Pd Roma.

“Nell’ottica di un presunto risparmio, si prevede un budget municipale di spesa per le supplenti in tutti i municipi, che saranno chiamate la mattina stessa solo dopo aver constatato il numero di bambini assenti.

Si rischia cosi’ che le supplenti non arrivino in tempo per le attività del nido, ma anche che a fine budget, non ci siano supplenti per poter sostituire il personale di ruolo.

Inoltre, nella lettera si parla di reiterate malattie del personale, un personale che per il lavoro delicato con i bambini, giornalmente viene esposto a malattie infettive di ogni tipo e che quindi corre il rischio di essere spesso in malattia.

Lo strumento del controllo con la visita fiscale è un diritto dell’amministrazione ma non deve essere usato come la clava del ricatto, su chi ha diritto di ammalarsi ed è soprattutto più esposto ad agenti patogeni.

Tutto senza tener conto del numero esiguo di personale che negli uffici minicipali, ogni giorno, cerca di barcamenarsi nell’emergenza giornaliera. Sarebbe un aggravio di lavoro, senza nessuna tutela, addirittura contestandogli “danni erariali”.

Come Partito Democratico chiediamo, che venga sospesa la nota in questione, e venga nell’ottica di un investimento sull’educazione invertita la tendenza che questa amministrazione sta usando sui servizi educativi dalla gestione diretta ai convenzionati: risparmio a tutti i costi, anche a discapito del personale, dei bambini e della qualità del nido.

L’Assessore Baldassarre batta un colpo, o chiami lei una supplente che possa prendere decisioni sensate al suo posto”.