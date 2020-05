Roma – “E’ stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformita’ ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato”. Lo fa sapere con una nota la Lega di Serie A, che si e’ riunita oggi in assemblea con tutte le societa’ presenti e collegate in videoconferenza.