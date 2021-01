Se Lazio in zona gialla, concerto riapertura Colosseo spostato a lunedì 18 gennaio

Roma – Il Parco del Colosseo ci sara’, e se il Lazio restera’ in zona gialla lunedi’ 18 gennaio riaprira’ i battenti. Un ritorno previsto inizialmente per sabato 16 con un concerto sull’arena dell’Anfiteatro Flavio degli allievi dell’Accademia di Santa Cecilia, spostato ora a lunedi’ in seguito alla comunicazione del ministro Dario Franceschini.

“Il governo- ha spiegato oggi il titolare del Collegio romano- sta valutando la possibilita’ di riaprire i musei e le mostre dal 18 gennaio nelle regioni ‘gialle’ e durante i giorni feriali”.

Per questo, a quanto apprende l’agenzia Dire, il Parco ha riorganizzato l’evento pensato per festeggiare la riapertura alle 12 di lunedi’ 18 gennaio, giorno in cui nelle zone gialle di tutta Italia i musei, le mostre e i siti archeologici potranno riaprire, anche se solo nei giorni feriali e con tutte le disposizioni di sicurezza previste per contrastare i contagi da Covid 19. Si trattera’ ora di verificare i colori di questa nuova ‘mappa’ italiana.