Servizi per Mobilità, da lunedì sportello riapre al pubblico

Roma – Lunedi’ 18 maggio riaprira’ lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilita’ in piazzale degli Archivi 40 per Ztl, sosta, persone con disabilita’, bus turistici, taxi, Ncc. Dal lunedi’ al venerdi’, nel rispetto delle misure di sicurezza sul distanziamento sociale, potranno accedere non piu’ di 10 utenti ogni ora. Si potra’ entrare, quindi, esclusivamente su appuntamento prenotabile attraverso il numero 0657003 o la App Ufirst. Sara’ obbligatorio indossare una mascherina che copra naso e bocca. Obbligatoria anche la misurazione della temperatura corporea, attraverso termoscanner, all’ingresso della struttura.

Gli sportelli saranno distanziati tra loro cosi come gli utenti in attesa. Le pratiche possono essere inoltrate anche online attraverso lo sportello virtuale raggiungibile sul sito romamobilita.it. Continueranno ad essere attivi i numeri del contact center (0657003, dalle 8 alle 18, lunedi’-venerdi’, h 24 per le informazioni sul trasporto pubblico e 800.154451, attivo lunedi’-venerdi’, dalle 8 alle 18) che anche durante il lockdown non hanno mai interrotto il servizio. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.