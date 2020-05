Servizi socio-educativi, 14 mln da Regione Lazio

Roma – “La Regione investe 14 milioni per un contributo straordinario ai servizi socio educativi. La misura e’ suddivisa in tre tranche”. Lo ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli, nel corso di una conferenza stampa. “Tre milioni sono destinati ai nidi privati accreditati, questi servizi sono privi di rapporto di convenzione, appalto o convenzione con enti pubblici e non possono accedere a quanto previsto dal Cura Italia ma possono solo ricorrere agli ammortizzatori sociali- ha detto Troncarelli- Con questo avviso, in scadenza lunedi’, viene riconosciuto alle imprese ammissibili un contributo straordinario di 100 euro al mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato fino a un massimo di 60 posti da marzo a luglio.”

“Il contributo massimo per ogni nido e’ di 30 mila euro. Le spese considerate ammissibili sono il canone di locazione, spese amministrative, di sanificazione e pulizia dei locali, utenze, manutenzione del verde, acquisito di materiale informatico per la didattica a distanza o di materiale per la didattica e dpi. Oltre a questo “vogliamo garantire, tramite una clausola di salvaguardia verso i lavoratori, che alla ripresa a settembre 2020 vengano ripresi in carico tutti i lavoratori per i quali attualmente sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali. È una clausola a titolo di premialita’ per tutti gli asili nido che saranno considerati ammissibili e nel caso in cui ci fossero risorse residue”.

La seconda misura riguarda “un avviso di 8 milioni per i nidi autorizzati ma non ancora accreditati dalla Regione. Anche qui sara’ previsto un contributo straordinario da marzo a luglio, 100 euro per ogni posto nido autorizzato, l’importo complessivo sara’ di 30 mila euro e anche in questo caso e’ prevista la clausola di salvaguardia per i lavoratori”. Infine “ci sono anche interventi per i nidi pubblici e in convenzione- ha concluso Troncarelli- Abbiamo deciso di riallocare 3 milioni per la rimodulazione dei servizi socio educativi, perche’ l’articolo del cura Italia prevede che durante l’emergenza epidemiologica ci sia una rimodulazione, tramite le tutele sanitarie previste, per garantire la continuita’ di quei servizi nei confronti dei piu’ piccoli”.