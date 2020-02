Servizi socio-sanitari, pronto nuovo accordo integrazione

Roma – “Il dipartimento e l’assessorato lavorano da diversi mesi a un accordo di programma che manca da diversi anni e una volta finalizzato permettera’ l’integrazione socio-sanitaria dei servizi nella Capitale. Si sta lavorando con le tre Asl di Roma con accordi operativi per coprire tutti quei servizi che sono sia sociali che sanitari. L’accordo e’ pronto, stiamo lavorando sui protocolli operativi e manca solo la firma: abbiamo gia’ integrato la cabina di regia come richiesto dalla Regione con l’inserimento dei due direttori regionali. Se riusciremo a finalizzare questo accordo potremo dare davvero una svolta ai servizi su Roma”. Lo ha detto l’assessore alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale di Roma Capitale, Veronica Mammi’, a margine della conferenza stampa per la presentazione dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale e l’azienda ospedaliera ‘Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata’ per l’apertura di un nuovo Centro di accoglienza per le fragilita’ socio-sanitarie’.