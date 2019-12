Servizio Car Sharing, da lunedì nuova app, pagina web e numero

Roma – Una nuova App, piu’ semplice intuitiva, e il rinnovo dell’abbonamento che diventa gratuito e senza scadenza. Il car sharing di Roma Capitale cambia volto per avvicinarsi sempre di piu’ ai cittadini. Dal 16 dicembre saranno disponibili nuovi strumenti: – una nuova App, semplice e intuitiva; – una nuova pagina Web; – un numero unico 06 57003 per esigenze e prenotazioni.

Il 16 dicembre gli abbonati dovranno aggiornare l’app “Car Sharing Roma” e, una volta ottenuta la versione aggiornata, dovranno semplicemente: – inserire la stessa email indicata al momento della registrazione al servizio; – cliccare su reimposta password e scegliere la nuova password con cui accedere a tutti i servizi. Fino al 15 dicembre sara’ possibile utilizzare l’attuale App per noleggiare un veicolo, mentre per i giorni successivi sara’ necessario attendere l’aggiornamento- disponibile dalle 6 del 16 dicembre.

Nei prossimi giorni i titolari di contratti per famiglie o aziende riceveranno una mail con un codice segreto da comunicare ai familiari o ai dipendenti che vogliono continuare ad utilizzare Car Sharing Roma. Dal 16 dicembre sara’ necessario registrarsi nuovamente al servizio (senza costi aggiuntivi) cliccando su ISCRIVITI ORA nella pagina romamobilita.it/carsharing e compilando il form REGISTRAZIONE UTENTE.

Inseriti i dati anagrafici obbligatori e la propria mail si dovra’ selezionare “Associa il tuo account ad una famiglia/azienda” ed inserire il codice segreto nell’apposito spazio. A questo punto il titolare del contratto famiglia o azienda potra’ abilitare familiari/dipendenti all’uso del Car Sharing Roma tramite l’Area Personale al sito romamobilita.it/carsharing. Non sara’ piu’ necessario alcun codice Pin per utilizzare le vetture e il pagamento avverra’ solo al termine dell’utilizzo con emissione di fattura cumulativa alla fine del mese.

“Servizi come il car sharing rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo della mobilita’ del futuro, una mobilita’ condivisa e sostenibile. Grazie alla nuova App sara’ piu’ semplice per tutti utilizzare questo servizio che vogliamo rendere sempre piu’ accessibile”, dichiara l’assessore alla Citta’ in movimento, Pietro Calabrese.

“Rilanciamo e miglioriamo un servizio importante per la collettivita’, un’alternativa in piu’ all’auto privata”, afferma il presidente della Commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefa’no. “Roma Servizi per la Mobilita’- afferma il presidente e ad dell’azienda, Stefano Brinchi- conferma il suo impegno costante nello sviluppo dell’auto condivisa. Nel corso degli anni, spesso affrontando e superando varie difficolta’, abbiamo lavorato per estendere sempre di piu’ il servizio sul territorio comunale. La nuova app lo rendera’ ancora piu’ a portata di mano”.