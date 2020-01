Settimana preghiera Unità Cristiana, domani Veglia Ecumenica

Roma – Il versetto degli Atti degli Apostoli “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) e’ il filo conduttore alla Settimana di preghiera per l’unita’ dei cristiani 2020, dal 18 al 25 gennaio a Roma. A chiudere le celebrazioni sara’ Papa Francesco, che presiedera’ i vespri nella basilica di San Paolo fuori le Mura sabato 25 alle ore 17.30; partecipera’ anche il cardinale vicario Angelo De Donatis.

Momento centrale della Settimana a livello diocesano, sara’ la veglia ecumenica di mercoledi’ 22 gennaio alle ore 18.30, guidata dal cardinale vicario nella parrocchia di Gesu’ di Nazareth (via Iginio Giordani, 5; quartiere Collatino), a cui prenderanno parte i rappresentanti delle comunita’ ecclesiali non cattoliche presenti a Roma: anglicani, evangelici, ortodossi e appartenenti alle antiche Chiese orientali.

“È una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana accoglienza quella che ci propongono le Chiese cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale della Settimana di preghiera per l’unita’ dei cristiani di quest’anno- afferma monsignor Marco Gnavi, incaricato diocesano per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e i nuovi culti- proprio in un momento storico in cui il ‘Mare Nostrum’ e’ associato a paura e distanza, mentre e’ luogo e culla di incontro tra le culture e i popoli, ci vengono ricordati l’atteggiamento della ospitalita’ e della filantropia.”

“Il naufragio di Paolo a Malta e l’accoglienza ricevuta sono la narrazione non solo di un pericolo superato ma di una prospettiva che si apri’ al dono vicendevole nella salvezza di tutti, dell’incontro felice con gli abitanti dell’isola, durante il quale avvennero anche molte guarigioni. La preghiera per l’unita’ guarisce noi dalla paura dell’altro e ci aiuta a incontrarlo alla luce del Vangelo, con tutta la sua dignita’ e il suo desiderio di vita”.

La parrocchia in cui si terra’ la veglia diocesana ha avuto come primo parroco don Andrea Santoro, il sacerdote fidei donum ucciso a Trabzon in Turchia il 5 febbraio del 2006. “La comunita’ di Gesu’ di Nazareth- prosegue monsignor Gnavi- e’ segnata dall’apertura di orizzonti di questo sacerdote romano, che a partire dall’amore per la Scrittura ha riscoperto l’amore per l’altro, servendo una piccola comunita’ nel cuore dell’Anatolia, vivendo il martirio come testimonianza.”

“La sua fu una scelta di vita certamente esposta al rischio ma appassionata della trasmissione del Vangelo, entusiasta per l’incontro con il mondo che lo circondava, a maggioranza islamica, ma pure con la Chiesa assira, la Chiesa siro-ortodossa, le rifugiate armene e georgiane. È stato lievito di umanita’ e di Vangelo richiamando anche tanti fedeli cattolici che aveva lasciato a Roma all’universalita’ del messaggio”.

Durante la Settimana di preghiera saranno tante le realta’ ecclesiali che daranno vita a iniziative volte alla sensibilizzazione sui temi dell’ecumenismo e del dialogo. Fra gli altri, si segnala il Centro eucaristico ecumenico di Santa Maria in via Lata, in collaborazione con il Centro di cultura mariana, che organizza nella basilica di via del Corso 306 alcune Messe nei riti cattolici orientali con la partecipazione dei Collegi pontifici di Roma, ogni sera della Settimana alle ore 20.

Inoltre, in collaborazione con la Comunita’ di Sant’Egidio, saranno promossi incontri di approfondimento e momenti di preghiera in diverse parrocchie della diocesi, a cominciare dalla basilica di Santa Maria in Trastevere (piazza omonima), dove ogni sera della Settimana si preghera’ in particolare per l’unita’ dei cristiani.

Giovedi’ 23 a Santa Maria Madre del Redentore (via Monte Ruggero 63), alle ore 18.30 parlera’ padre Horia Gradinaru della Chiesa ortodossa romena; il pastore Marco Fornerone della Chiesa Valdese sara’ invece alla Nativita’ di Nostro Signore Gesu’ Cristo (via Gallia 162), sempre giovedi’ ma alle ore 19. In occasione della Settimana di preghiera, inoltre, le reliquie san Timoteo, “figlio prediletto” dell’Apostolo delle Genti, sono state traslate da Termoli (Campobasso) a Roma.

L’urna contenente il corpo del santo e’ stata collocata sull’altare della Confessione della basilica di San Paolo fuori le Mura, dove restera’ esposta alla venerazione dei fedeli nel corso di tutto l’ottavario di preghiera, fino a sabato 25 gennaio quando il Santo Padre presiedera’ i Vespri solenni.

“Viviamo questo evento straordinario- dichiara il vescovo di Termoli-Larino Gianfranco De Luca- con grande gioia e profonda gratitudine al Signore ma anche con un senso forte di responsabilita’ in una circostanza che interpella prima di tutto la nostra esistenza cristiana a livello personale e comunitario. Il fatto che Timoteo sia riferimento per i fratelli delle chiese orientali ci apre a una vocazione specifica e speciale all’ecumenismo come un desiderio di incontrare ogni persona e di comunicare a quella persona l’amore e la prossimita’ di Dio e di poter imparare a fare un tratto di cammino con ciascuno”.