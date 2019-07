Sgomberi, Tempesta: Giunta chiede a Governo sostegno e risorse

Roma – “Nonostante le rassicurazioni fornite dalle assessore Castiglione e Baldassarre questa mattina nel corso della commissione Trasparenza, la nostra preoccupazione sul tema dell’emergenza casa a Roma resta alta. Del resto, le stesse rappresentanti della Giunta comunale, nel corso della seduta hanno ammesso che Roma non puo’ riuscire da sola a gestire un’emergenza che loro stesse hanno definito addirittura umanitaria. Servono risorse adeguate da parte del Governo e strumenti seri per sostenere non solo la ricollocazione dei nuclei familiari, ma anche un reale percorso di integrazione di tutte le persone in stato di fragilita’ sociale. Ora che anche la maggioranza ha ammesso l’importanza della questione, ci auguriamo che la Giunta si attivi politicamente per rivendicare un forte sostegno da parte del Governo. Le persone non sono pacchi postali, trasferirle da una parte all’altra, lo ricordiamo, non risolve certo il problema principale, che resta quello di intervenire profondamente sulle cause dell’emergenza”. Cosi’ in un comunicato la consigliera Pd Giulia Tempesta.