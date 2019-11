Sicurezza. Corrotti (Lega): “A Pomezia si contano i danni causa maltempo”

“Solito caos a Pomezia con l’arrivo del maltempo: dalla Pontina a via dei Castelli romani, fino ad arrivare a via Campobello, sono tante le segnalazione dei cittadini che a causa dell’alluvione che ha colpito il litorale della provincia di Roma hanno subito numerosi disagi.

Alberi caduti, rami spezzati e auto bloccate nelle strade congestionate dal traffico; completamente allagato, invece, il sottopasso della Pontina all’altezza dell’Hotel Selene.

Non è possibile che i residenti siano costretti a contare i danni ogni volta che la città venga colpita da un’ondata di maltempo, la sicurezza dei cittadini non può essere messa in discussione ad ogni temporale.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio