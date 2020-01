Sileri: i due cinesi allo Spallanzani sono in buone condizioni

Roma – “Il sistema ha risposto benissimo: si tratta di due pazienti cinesi che sono in questo momento allo Spallanzani in buone condizioni generali”. Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla situazione legata al coronavirus.

“Abbiamo sempre detto che esisteva la possibilita’ che il virus raggiungesse anche l’Italia. Erano gia’ stati trovati dei casi nei Paesi limitrofi come Francia e Germania. È chiaro che con la mobilita’ dei cittadini era chiaro che potesse accadere anche in Italia- ha aggiunto Sileri- Adesso controlleremo ancora meglio tutti coloro che sono stati vicini a questi pazienti come e’ avvenuto ieri per i pullman. Verrano cancellati i voli da e per la Cina. Abbiamo sempre detto che era una situazione molto dinamica e quindi qualunque piano di difesa o programmazione potevano subire modifiche di giorno in giorno”.

“Stiamo organizzando i rientri degli italiani”, ha aggiunto Sileri a InBlu Radio, “la soluzione sara’ trovata entro 48 ore a partire da adesso. La Farnesina e la Difesa provvederanno all’aereo e a tutto cio’ che riguarda il trasporto. A quanto ci risulta questi cittadini stanno tutti bene. Si tratta di cittadini che rientrano in Italia e che purtroppo dovranno subire un periodo di quarantena, e’ ipotizzabile circa 2 settimane”.

“L’andamento di questo Coronavirus- ha sottolineato Sileri- e’ sovrapponibile a quello di un’influenza piu’ grave nella forma polmonitica con una mortalita’ estremamente bassa. In altre persone questo virus ha dato dei sintomi nulli o cosi’ trascurabili che non si sono nemmeno accorti di averlo avuto. Non e’ dunque assolutamente paragonabile alla mortalita’ osservata alcuni anni fa per la Sars o la Mers. Questo indica che possiamo stare tranquilli vista tutta l’organizzazione partita dal ministero della Salute”.