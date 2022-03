Silp Cgil: Ucraina, emergenza immigrazione in Questura

Roma – “L’emergenza umanitaria che di recente ha coinvolto numerosi nazioni, per guerre e tensioni interne, ha un riflesso immediato sull’Ordine Pubblico, che la Polizia di Stato deve affrontare in termine di gestione del fenomeno migratorio. Milioni di persone che scappano dalla guerra, dalla povertà e dalla violenza. Emergenza che i poliziotti e le poliziotte devono gestire in termine di accoglienza, servizio di identificazione, rilascio dei permessi di soggiorno, asilo politico o protezione speciale”. Così in un comunicato Antonio Patitucci, segretario generale del Silp Cgil Roma e Lazio.

“Questi fenomeni migratori straordinari, per ovvia competenza istituzionale- continua- impattano direttamente sull’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, il più grande d’Italia, con una situazione lavorativa divenuta oramai ingestibile. Una massa enorme di immigrati si è concentrata da settimane presso Via Patini, per presentare istanza di permanenza sul territorio italiano, per le diverse ragioni consentite dalla legge.”

“La mole dei richiedenti stranieri che si ammassa quotidianamente presso l’Ufficio in parola crea un problema reale in termine di O.P. e sanitario, a causa del numero di persone che si ammassa e bivacca giorno e notte nei pressi dell’Ufficio. Il carico di lavoro e l’emergenza è assolutamente ingestibile dal solo personale in forza all’Immigrazione, che già in difficoltà per l’ordinario, si è trovato ad affrontare in poco tempo l’emergenza nord africana, quella siriana, quella afghana ed ora quella ucraina.”

“A questi eventi straordinari che hanno fatto impennare in modo esponenziale la gestione del fenomeno migratorio, si è aggiunta una richiesta di migliaia di cittadini indiani e bangladesi che recentissimamente si sono concentrati a Roma, con il tam tam dei social, per proporre istanza di protezione speciale.”

“Il Silp Cgil chiede, per l’evidente emergenza in atto che quotidianamente si verifica in via Patini, un immediato intervento del Questore di Roma per predisporre servizi straordinari in ausilio al personale dell’Ufficio Immigrazione, esonerando altresì il personale in forza dall’impiego di O.P. per i sevizi della capitale.”

“Chiede altresì che il Dipartimento P.S. intervenga immediatamente, per disporre un incremento di risorse umane adeguato a fare fronte all’emergenza presso la Questura di Roma.”

“A riguardo questa O.S. evidenzia che la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera, per quanto concerne le proprie competenze, in modo tempestivo sta prevedendo l’immediato impiego di risorse economiche straordinarie per gestire l’emergenza migratoria, con specifici scopi, come l’incremento consistente dell’istituto dello straordinario da destinare agli Uffici Immigrazioni del territorio e l’assunzione di interpreti”. (Agenzia Dire)