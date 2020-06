Silvestri: aggressioni squadriste a Circo Massimo sono inaccettabili

Roma – “E’ gravissimo quanto che sta accadendo al Circo Massimo, a Roma, in questi minuti. Sono intollerabili e vergognose le aggressioni di stampo squadrista e gli insulti, da persone che nulla hanno a che vedere con il mondo dello sport, agli esponenti delle forze dell’ordine e ai giornalisti, a cui va la nostra vicinanza e solidarieta’. Questi comportamenti ignobili, che vanno condannati fermamente, sono messi in atto da teppisti , che non sono veri tifosi di calcio”. E’ quanto afferma in una nota il deputato romano M5S Francesco Silvestri.