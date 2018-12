Silvestrini: rischi legati a reddito cittadinanza sono palesi, chi controlla?

Firenze – Il reddito di cittadinanza “interviene per cercare di dare ristoro a tante fragilita’ presenti nel Paese”, tuttavia i “rischi legati allo strumento sono evidenti”.

Lo spiega Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, a margine dell’iniziativa ‘Comune che vai, fisco che trovi’ organizzata dall’associazione a Livorno.

“In queste cose, infatti, cio’ che conta e’ l’elemento pratico. Ovvero, chi controlla e in quale modo?” in caso di doppio lavoro o lavoro nero, chiede.

Per questo “diciamo che forse sarebbe stato preferibile dare un incentivo alle imprese per l’assunzione dei giovani”, senza cioe’ “introdurre elementi di divagazione che sono sempre possibili in un Paese come l’Italia, in cui spesso atteggiamenti garibaldini sono prevedibili”.