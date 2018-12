Silvestroni: Raggi e Zingaretti non hanno pensato a salute pubblica

Roma – “Tragedia annunciata quella dell’incendio al Tmb Salario. D’altra parte e’ tutta la gestione dei rifiuti romana e regionale a fare acqua da tutte le parti. Sono anni che ne’ la Raggi ne’ Zingaretti mettono mano in modo serio alla risoluzione di questo problema. Evidentemente la priorita’ era il braccio di ferro tra i due piuttosto che la tutela della salute pubblica”.

“Risultato nessun Piano Regionale dei Rifiuti e la Capitale ridotta ad una pattumiera. Roma rischia un disastro ambientale per l’incompetenza di questi due ‘personaggi’. È decisamente ora che entrambi si assumano le loro responsabilita’ magari lasciando fare ad altri quello che loro non hanno saputo fare”. Cosi’ in un comunicato il deputato e consigliere della Citta’ Metropolitana di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.