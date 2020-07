Silvestroni: tra Raggi e Zingaretti siamo alla follia

Roma – “Ormai siamo alla follia dei due amministratori peggiori d’Italia. Zingaretti fa l’ordinanza per sgomberare il campo rom di Castel Romano e la Raggi la impugna. Da alleati si fanno la guerra e a rimetterci sono il decoro, la sicurezza e la legalita’ e ovviamente i cittadini onesti. Fratelli d’Italia da anni si batte per lo sgombero del campo rom di Castel Romano che ha prodotto per anni danni ambientali e insicurezza.”

“La nostra battaglia e’ appena cominciata, tanti campi rom abusivi aspettano l’intervento dello Stato e troppi sono quelli dove alberga l’illegalita’, lo sfruttamento e enormi danni ambientali dovuti ai roghi tossici. La Raggi e Zingaretti anche se ultimi in classifica come amministratori invece di farsi una guerra sulle spalle dei cittadini devono essere convocati dalla commissione Ecomafie, per fare chiarezza. Fratelli d’Italia e’ pronta alle barricate per riconsegnare ai cittadini onesti territori, strade e quartieri dove si possa vivere senza paura”. Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato e coordinatore della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia.