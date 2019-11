Silvestroni: contro violenza di genere mobilitata Provincia Roma

Roma – Arrivano le parole di Marco Silvestroni, deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, in merito alla violenza di genere:

“Un plauso alle iniziative che si stanno concretizzando per il 25 novembre, data internazionale contro la violenza sulle donne, in molti comuni della Provincia di Roma. Lodovole quella organizzata dal consigliere di Tivoli Pamela Corbo che ha voluto riproporre l’iniziativa simbolica delle panchine rosse che un anno fa ho avuto l’onore di inaugurare in diversi comuni della Provincia. Faccio appello agli amministratori locali di fare il possibile per mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione a disposizione e non abbassare mai la guardia sulla violenza contro le donne”.